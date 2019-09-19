В осенний призыв в армию отправятся более 1000 пензенцев

В Пензе обсудили итоги весеннего призыва и подготовку к началу осенней кампании. На областном сборном пункте стартовал инструкторско-методический сбор с представителями военных комиссариатов. Также в нем приняли участие главы районных администраций, которые руководят призывными комиссиями.

До начала призыва еще несколько недель, а в областном сборном пункте уже кипит работа. Там собрались участники ежегодного инструкторско-методического сбора. Первый этап - подведение итогов весеннего призыва. В региональном военном комиссариате его считают успешным. Однако главный вопрос - осенняя кампания.

«Уверен, что задачи по призыву граждан на военную службу будут выполнены в полном объеме и с высоким качеством, что проводимые в рамках сбора мероприятия будут способствовать дальнейшему совершенствованию нашей совместной работы по подготовке к военной службе», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

В ближайшие месяцы в армию отправятся более 1000 пензенцев. 270 из них ждут своей очереди с прошлого призыва. География распределения новобранцев очень широкая, но больше половины останется в Центральном военном округе. По словам военных, основной проблемой остается то, что многим призывникам не удается отдать повестку под роспись.

«Не надо ждать. Придите, уточните. У нас в феврале вступили в силу изменения закона о воинском учете. Призывник сам обязан в двухнедельный срок прибыть в комиссариат по месту пребывания. Если этого не сделать, можно получить административное взыскание», - рассказал начальник отдела подготовки и проведения призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пензенской области Василий Ложкин.

Инструкторско-методический сбор завершится 20 сентября. Его участники не ограничатся теорией и примут участие в стрельбах (18+) на базе пензенского артиллерийского инженерного института.