В органном зале «Пензаконцерта» выступил обладатель редчайшего голоса

В рамках III фестиваля «Penza Fest» (6+) в органном зале «Пензаконцерта» совместную программу представили лауреаты международных конкурсов - органист Александр Новоселов и трубач-контртенор Геннадий Никонов.

Солист симфонического оркестра Мариинского театра известен во всем мире редчайшим, самым высоким мужским голосом. Артист разрабатывает собственную методику игры на трубе и вставляет вокальные номера в концерты. Музыканты исполнили произведения Баха, Штамма и других известных композиторов в обработке для трубы и органа.

Завершится фестиваль 18 апреля выступлением органного дуэта из Нидерландов (6+). С программой в Пензу приедут Сюзанна Веерман и Вим Дус.