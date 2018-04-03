В органном зале «Пензаконцерта» выступил обладатель редчайшего голоса

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03 апреля 2018, 19:28Культура
В рамках III фестиваля «Penza Fest» (6+) в органном зале «Пензаконцерта» совместную программу представили лауреаты международных конкурсов - органист Александр Новоселов и трубач-контртенор Геннадий Никонов.
Солист симфонического оркестра Мариинского театра известен во всем мире редчайшим, самым высоким мужским голосом. Артист разрабатывает собственную методику игры на трубе и вставляет вокальные номера в концерты. Музыканты исполнили произведения Баха, Штамма и других известных композиторов в обработке для трубы и органа.
Завершится фестиваль 18 апреля выступлением органного дуэта из Нидерландов (6+). С программой в Пензу приедут Сюзанна Веерман и Вим Дус.
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