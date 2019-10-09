В Октябрьском районе торговали контрафактными сигаретами

За неделю месячника по борьбе с алкогольным и табачным контрафактом, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым, в Пензенской области зафиксировано 11 нарушений. Выявлением контрафактных товаров занимается общественная организация «Союз производителей и дистрибуторов». Общественники провели очередной рейд в Октябрьском районе.

Специалисты регионального министерства сельского хозяйства совместно с общественниками из «Союза производителей и дистрибуторов» постоянно согласуют свои действия. С начала октября на территории региона выявили два факта реализации нелегальной алкогольной и девять - табачной продукции. Это продажа товаров как без требуемых акцизных знаков, так и с поддельными марками. Если в первом случае можно определить подделку невооруженным глазом, то во втором установить контрафакт может только квалифицированный специалист.

«Ранее все-таки были более упрощенные подделки, с ксерокопиями. Сейчас мы столкнулись с контрафактом хорошего качества акцизных марок. Их очень сложно отличить от настоящих», - рассказал директор регионального «Союза производителей и дистрибуторов» Михаил Янгулов.

Последний факт продажи контрафактных табачных изделий в ходе контрольной закупки был выявлен в магазине Октябрьского района. Экспертное исследование показало, что акцизная марка на пачке сигарет - подделка. Поэтому повторный рейд в ту же торговую точку прошел с сотрудниками полиции.

На этот раз представители правоохранительных органов не обнаружили поддельных сигарет, однако зафиксировали результаты исследования предыдущих контрольных закупок. По данным фактам проведут соответствующую работу. Специалисты призывают жителей области обращать внимание на алкогольную и табачную продукцию, которая продается в магазинах, особенно не относящихся к крупным торговым сетям. Первым признаком реализации контрафакта может стать чрезмерно низкая розничная цена. О подозрительных фактах следует сообщать в соответствующие инстанции.

«В министерстве сельского хозяйства на постоянной основе работает круглосуточный телефон доверия: 56-33-08, по которому можно сообщить о любых нарушениях, которые стали известны гражданам в сфере оборота алкогольной и табачной продукции. Обращения рассматриваются и направляются в компетентные органы», - рассказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

Также о фактах нелегальной торговли алкогольной и табачной продукцией можно сообщить в региональный «Союз производителей и дистрибуторов», оставив обращение на сайте.

Месячник по борьбе с контрафактом завершится в конце октября.