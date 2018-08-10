10 августа 2018, 19:41Происшествия

В одном из прудов Сосновоборска обнаружили тело подростка

В Сосновоборском районе Пензенской области в одном из прудов утонул 11-летний подросток. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС. По информации ведомства, школьник пропал еще 7 августа. Его тело водолазы обнаружили только 9 августа.

«В данный момент проводятся следственные действия, причина гибели устанавливается. Уважаемые родители, во избежание несчастных случаев не отпускайте детей без сопровождения взрослых на водоем, не оставляйте их без присмотра, купайтесь только в специально отведенных местах», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Местные жители рассказывают, что мальчик находился на пруду без сопровождения взрослых. С начала летнего сезона на пензенских водоемах уже погибло 26 человек, причина смерти пяти из них достоверно не установлена.

Происшествия
просмотров 251
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ