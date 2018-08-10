В одном из прудов Сосновоборска обнаружили тело подростка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 августа 2018, 19:41Происшествия
В Сосновоборском районе Пензенской области в одном из прудов утонул 11-летний подросток. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС. По информации ведомства, школьник пропал еще 7 августа. Его тело водолазы обнаружили только 9 августа.
«В данный момент проводятся следственные действия, причина гибели устанавливается. Уважаемые родители, во избежание несчастных случаев не отпускайте детей без сопровождения взрослых на водоем, не оставляйте их без присмотра, купайтесь только в специально отведенных местах», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
Местные жители рассказывают, что мальчик находился на пруду без сопровождения взрослых. С начала летнего сезона на пензенских водоемах уже погибло 26 человек, причина смерти пяти из них достоверно не установлена.
10 августа 2018, 19:41В одном из прудов Сосновоборска обнаружили тело подростка
10 августа 2018, 19:38Специалисты фонда «Сколково» впечатлены проектами пензенских студентов
10 августа 2018, 19:36В пензенскую поликлинику поступили два новых маммографа
10 августа 2018, 19:31В Пензе открылась выставка «Босх и Брейгель»
10 августа 2018, 19:28В пензенской картинной галерее презентуют отреставрированные полотна
10 августа 2018, 19:23Пензенцам открыли тайну популярности квестов
10 августа 2018, 19:19Пензенские росгвардейцы устранили условного противника
10 августа 2018, 19:16В Пензенской области планируют открыть седьмой заказник