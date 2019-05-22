В одном из дворов на улице Толстого уберут под землю теплосети

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22 мая 2019, 19:33Общество
Один из дворов на улице Толстого в Пензе должен заметно преобразиться. Там собираются убрать под землю трубы теплосети, которые заметно портят облик придомовой территории.
Это позволит увеличить срок службы коммуникаций еще на 50 лет и освободить площадку для нужд местных жителей. О планах городских властей по благоустройству двора стало известно в ходе объезда, в котором приняли участие депутаты Пензенской городской Думы. Со двора также собираются убрать будку, в которой находятся электрокоммуникации.
Раньше вокруг теплосетей было надстроено кирпичное сооружение, в котором собирались любители горячительного и бездомные, схожее строение осталось на другом конце двора - там проходят электрокоммуникации. В ближайшее время чиновники определят, на чьей земле расположен кирпичный объект. Но главной темой рабочего выезда осталась уборка мусора.
«Мы привлекли дополнительные силы. В Пензе есть проблемы, которых мы не отрицаем, например, - вывоз веток, но боремся с этим, и, думаю, потихоньку справляемся», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.
Еще одной нерешенной проблемой остается состояние контейнерных площадок. По закону, за места сбора мусора отвечает тот, кому принадлежит земля. Сейчас в городе 730 контейнерных площадок, больше половины из них - муниципальные.
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