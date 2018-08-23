В одной из пензенских школ установят пропускную систему, как на ЧМ-2018

До начала нового учебного года остается чуть больше недели. К Дню знаний готовятся не только в школах и детских садах, но и в правительстве Пензенской области. Там участники заседания специальной комиссии обсудили, как обезопасить детей от угрозы террористических актов.

В Пензенской области в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, примут участие 127 тысяч мальчишек и девчонок. Чтобы праздник прошел тихо и спокойно, 1 сентября охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность жителей региона будут более 600 сотрудников полиции. В первой половине дня стражи порядка будут дежурить в школах, а после обеда - в местах массового пребывания людей. Посты ДПС выставят максимально близко к образовательным учреждениям для контроля за безопасностью на дорогах.

«За сутки до начала учебного года будут проведены проверки инженерно-технической укрепленности объектов образовательной сферы и прилегающих к ним территорий, в том числе - с применением служебных собак на предмет поиска взрывных устройств», - рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Подготовку образовательных учреждений к 1 Сентября обсудили на заседании антитеррористической комиссии чиновники и представители силовых ведомств. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал подключить к работе по обеспечению безопасности дружинников, казаков и представителей других общественных объединений. Также глава региона отметил, что после торжественной линейки и открытого урока дети не должны остаться без присмотра.

«Это касается как младшего, так и старшего звена. С начальными классами - родители, дедушки, бабушка, а ученики средних и выше классов могут на радости пойти в парк или сквер, чтобы употребить алкоголь. Продажа спиртного в этот день запрещена законом», - сказал он.

Кроме того, Иван Белозерцев рекомендовал организовать в школах с 1 сентября инструктажи с педагогическим составом, тренировки по эвакуации, проверки безопасности помещений и оборудования. Также в образовательных учреждениях необходимо обеспечить полноценную охрану, должен действовать пропускной режим.

Глава региона сообщил, что до 10 сентября в одной из пензенских школ будет установлена пропускная система, подобная той, что действовала на стадионах во время Чемпионата мира по футболу.