В одной из пензенских квартир нашли мертвую женщину

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01 августа 2018, 17:37Происшествия
В Пензе сотрудники полиции обратились к спасателям, чтобы проникнуть в квартиру на улице Гоголя.
События происходили 31 июля. По сведениям полицейских, в квартире, куда требовался доступ, находилась пожилая женщина, признаков жизни она не подавала. Входная дверь ее квартиры была закрыта на цепочку, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Спасатели прибыли по указанному адресу и с помощью инструмента вскрыли дверь. В помещении они обнаружили труп хозяйки. Причины ее смерти будут установлены, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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