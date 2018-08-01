01 августа 2018, 17:37Происшествия

В одной из пензенских квартир нашли мертвую женщину

В Пензе сотрудники полиции обратились к спасателям, чтобы проникнуть в квартиру на улице Гоголя.

События происходили 31 июля. По сведениям полицейских, в квартире, куда требовался доступ, находилась пожилая женщина, признаков жизни она не подавала. Входная дверь ее квартиры была закрыта на цепочку, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели прибыли по указанному адресу и с помощью инструмента вскрыли дверь. В помещении они обнаружили труп хозяйки. Причины ее смерти будут установлены, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 55
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/08/1/12054317

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ