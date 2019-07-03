В лагере «Гвардеец» стартовали двухдневные спортивные соревнования

В течение двух с половиной недель учащиеся старших классов должны будут пройти в лагере «Гвардеец-2» начальную военную подготовку, научиться чеканить шаг в строю и пройти испытания на силу и выносливость. Местом для проведения первых соревнований был выбран физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда» Пензы.

Легкая на первый взгляд игра дартс стала настоящим испытанием для многих ребят. Некоторые дротики не попадали во внешнее кольцо мишени, другие летели совсем мимо цели. Причина проста: немногие участники оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» играли в дартс.

«Занимаюсь футболом и волейболом, но также играю в баскетбол на любительском уровне. В дартс никогда не играл, но пришлось», - рассказал участник Кирилл Абызов.

Дартс - одно из испытаний двух дневных спортивных соревнований. Также в программу состязаний входят мини-футбол, волейбол, баскетбол, спортивное ориентирование, пейнтбол и стрельба из пневматической винтовки.

«Спорт дает целеустремленность. Если чего-то очень хочешь, то можешь добиться всего. А если нет, то будешь только ныть», - сказал старший судья спортивной части лагеря Владислав Терехин.

«Гвардеец» - это уникальный проект Приволжского федерального округа. Его цель - патриотическое воспитание молодежи, укрепление здоровья, подготовка к несению военной службы и развитие творческого потенциала личности. Пенза - это одна из площадок, где реализуется проект. Другая находится в Нижнем Новгороде.

«Лагерь очень нравится, потому что я очень приближен к военной среде, уже восемь лет в ней. Вижу только положительные стороны в этом. Здесь готовят будущих защитников Отечества, солдат», - сказал участник Степан Степанов.

В течение двух с половиной недель воспитанники лагеря пройдут настоящую школу преодоления трудностей. Для многих из них дни, проведенные в «Гвардейце», станут определяющими при выборе профессии.