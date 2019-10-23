В ноябрьские праздники в Пензенской области изменится расписание поездов

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23 октября 2019, 15:45Общество
В расписание некоторых пригородных поездов Пензенской области внесли изменения в связи с празднованием Дня народного единства.
Как сообщает пресс-служба Башкортостанской ППК, движение пригородных поездов в праздничные дни будет осуществляться 1 ноября – по графику рабочего дня (пятницы), 2 и 3 ноября – по графику выходного дня (субботы), 4 ноября – по графику выходного дня (воскресенья), 5 ноября – по графику понедельника.
С 1 по 5 ноября будут ходить поезда № 6115 "Белинская – Пачелма" (отправление – в 10:29, прибытие – в 11:37) и № 6110 "Пачелма – Белинская"(отправление – в 14:26, прибытие – в 15:34).
Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах станций и вокзалов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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