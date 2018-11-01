В ноябрьские праздники в пензенских больницах изменится график работы

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01 ноября 2018, 13:02Общество
В Пензенской области в праздничные и выходные дни ноября изменится график работы медицинских организаций.
Так, в круглосуточных стационарах лечение пациентов будет проводиться в обычном режиме. Так же будет работать и служба скорой помощи,с ообщает пресс-служба областного минздрава.
В субботу, 3 ноября в поликлиниках специалисты будут принимать больных по субботнему графику. С 3 по 5 ноября будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, можно будет выписать лекарства, получить листок нетрудоспособности. Обратиться в кабинет, а также вызвать врача на дом можно с 8.00 до 14.00.
Для вызова врача взрослому необходимо позвонить в контакт-центр по телефонам: 999-130, 8-937-431-54-40. Для ребенка действуют номера: 990-130, 8-927-363-26-33. Контакт-центры работают с 8.00 до 14.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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