В ноябре между Пензой и Москвой пустят дополнительные поезда

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10 октября 2018, 16:44Общество
В ноябрьские праздники из-за повышенного спроса на поезда между Пензой и Москвой будут курсировать дополнительные составы.
Так, 31 октября, 2, 3 и 5 ноября пензенцы смогут сесть на поезд в 7.10 и добраться до Москвы к 19.00 того же дня. Из столицы поезда будут ехать 1, 3, 4 и 6 ноября. Состав тронется в 11.02 и прибудет в Пензу в 22.20, сообщает пресс-служба регионального отделения Куйбышевской железной дороги.
Также дополнительный поезд выедет из Москвы 2 ноября в 23.50, он доставит пассажиров в Пензу 3 ноября в 12.07. 5 ноября состав отправится из Пензы в 16.39.
Отмечается, что количество поездов может быть увеличено, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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