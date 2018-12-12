Строительство хирургического корпуса в Кузнецке не будут останавливать на зиму

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 декабря 2018, 19:49Общество
Строительство нового хирургического корпуса межрайонной больницы в городе Кузнецке Пензенской области решено не приостанавливать в зиму. На первом этапе работ подрядчик расчищает территорию и демонтирует часть конструкций.
Для устройства фундамента будущего хирургического корпуса в Кузнецке вырубили заросли, вывезли накопившийся за долгие годы мусор и вырыли котлован. С 90-х годов прошлого века на этом месте находилось недостроенное здание. Его признали непригодным для реконструкции, и старый корпус пришлось разобрать.
Новое здание подгоняется под место старых свайных полей и ростверок, это очень трудоемкий процесс. Сейчас ведется подготовка под монолитную плиту. Для этого нужно освободить старые ростверки и подогнать все под определенный уровень», - рассказал прораб подрядной организации Владимир Кротов.
Нулевой цикл - один из важнейших этапов при строительстве. Возведением фундамента занимается бригада из 20 человек. У здания, в котором будет располагаться хирургический корпус, должно быть надежное основание. Строение будет шестиэтажным. На нулевом планируется разместить стерилизационное и прачечное отделения.
«Травмпункт будет перенесен в новое здание. Это выгодно: людей, которых надо будет госпитализировать, сразу переведут в хирургический корпус. Также здесь будет диализный центр на пять человек. Раньше не было такой технологии в кузнецкой бюджетной медицине. И, что очень важно, мы будем делать операции на сердце, ставить стенты», - рассказал главный врач кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.
Зимой подрядчик выполнит армирование монолитной фундаментной плиты. В 2019 году бригада начнет возводить коробку здания. Завершить строительство нового лечебного учреждения должны в декабре 2020-го. К этому времени в Кузнецк на постоянное место жительство работу пригласят специалистов новых направлений. Этой работой уже занимается кадровая служба.
12 декабря 2018, 19:49Строительство хирургического корпуса в Кузнецке не будут останавливать на зиму
12 декабря 2018, 19:44Пенза и Ливан обсудили вопросы сотрудничества
12 декабря 2018, 19:42В Пензе отличившимся школьникам торжественно вручили первые паспорта
12 декабря 2018, 19:37По факту смертельной аврии в Богословке проводится проверка
12 декабря 2018, 19:33Улица Московская предстала в новогоднем убранстве
12 декабря 2018, 19:29Пензу сковало льдом. Дорожные службы вышли на борьбу с непогодой
12 декабря 2018, 19:26В Пензе вынесли приговор по громкому делу «Возрождения»
12 декабря 2018, 19:21Пензенским ребятам дают «Билет в будущее»