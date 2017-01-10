10 января 2017, 13:05Здоровье В новом году ОРВИ заболели 1711 пензенцев В Пензенской области на последней неделе 2016 года зафиксировано 2592 случая ОРВИ, на первой неделе 2017 года - 1711.

По данным областного управления Роспотребнадзора, на первой неделе нового года динамика заболеваемости, по сравнению с предыдущей, отрицательная: -34,0%. Показатель - на 43,1% ниже уровня эпидемического порога.

«Заболеваемость населения Пензы за указанный период составила 111,0 - 246,3 на 100 тысяч, что на 21,1% (52 неделя 2016 года) и на 64,9% (1 неделя 2017 года) ниже уровня эпидемического порога», - пояснили в ведомстве.

Также отмечено, что, в основном, преобладает гонконгский грипп, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Здоровье

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