29 декабря 2016, 15:35Общество В новогодние праздники поезда пойдут по другому расписанию График движения поездов ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» в период новогодних праздников, с 31 по 9 января, будет изменен. Изменения касаются и Пензенской области.

«30 декабря 2016 года - по рабочему дню пятницы, 31 декабря 2016 года ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2017 года - по выходному дню субботы, 8 января 2017 года - по выходному дню воскресенья, 9 января 2017 года - по рабочему дню понедельника», - пояснили в пресс-службе Башкортостанской ППК.

Однако все маршруты пригородных поездов во всех регионах обслуживания компании сохранены, а некоторые ускорены в связи с просьбой пассажиров, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, появилось приложение «Пригород». Оно дает возможность купить билет на пригородные поезда этой компании, посмотреть расписание, получить информацию о ценах проезда и др.

Общество

просмотров 86