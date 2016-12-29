В новогодние праздники поезда пойдут по другому расписанию

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29 декабря 2016, 15:35Общество
График движения поездов ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» в период новогодних праздников, с 31 по 9 января, будет изменен. Изменения касаются и Пензенской области.
«30 декабря 2016 года - по рабочему дню пятницы, 31 декабря 2016 года ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2017 года - по выходному дню субботы, 8 января 2017 года - по выходному дню воскресенья, 9 января 2017 года - по рабочему дню понедельника», - пояснили в пресс-службе Башкортостанской ППК.
Однако все маршруты пригородных поездов во всех регионах обслуживания компании сохранены, а некоторые ускорены в связи с просьбой пассажиров, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Кроме того, появилось приложение «Пригород». Оно дает возможность купить билет на пригородные поезда этой компании, посмотреть расписание, получить информацию о ценах проезда и др.
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