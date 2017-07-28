28 июля 2017, 19:31Происшествия В ночном пожаре погибли два пензенца В Пензе пожар унес жизни двух человек. В два часа ночи в Первомайском районе на улице Батайской загорелся частный жилой дом. Пожарным удалось локализовать огонь только к утру.

В Пензе на улице Батайской сотрудники МЧС не один час пытались справиться с пожаром. Около двух часов ночи в деревянном жилом доме загорелась одна из квартир. По одной из версий, виновниками происшествия могли стать сами хозяева. По словам соседей, ее обитатели вели асоциальный образ жизни.

«Надо было ожидать этого, всю жизнь пьют. Когда начался пожар, вся улица сбежалась. Хотели туда зайти и спасти, но было уже поздно, все провалилось», - сказала соседка погибших Валентина.

Для тушения пожара привлекли семь единиц техники и более 20 сотрудников МЧС. Возгорание удалось локализовать, однако в пожаре погибли люди.

«Несмотря на незамедлительные действия подразделений пожарной охраны, к сожалению, были обнаружены тела двух погибших - мужчины 1956 года рождения и женщины 1954 года рождения», - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Эдуард Кустов.

Сейчас спасатели рассматривают несколько версий возникновения пожара. Одна из основных - неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

Происшествия

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