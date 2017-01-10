10 января 2017, 12:33Общество В ночь на 11 января пензенцев просят убрать машины с ул. Московской В ночь с 10 на 11 января в Пензе будут убирать снег с улицы Московской. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По данным мэрии, в порядок приведут участок от улицы Карла Маркса до улицы Кураева.

Работы будут проходить 11 января с 00.00 до 06.00.

В связи с этим администрация города обращается к автовладельцам с просьбой убрать на это время машины, припаркованные в верхней части улицы Московской.

Общество

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