09 октября 2017, 09:32Общество В Нижнем Ломове жители общежития сидят без тепла – ЖК В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение от жителей Нижнего Ломова Пензенской области.

Они утверждают, что сидят без отопления и замерзают.

«В Нижнем Ломове в двух домах по улице Сергеева № 73 и № 71 (общежитие) нет отопления. Когда стали выяснять почему, нам сказали, чтобы спустили воздух в трубах. Уже три дня пытаемся разобраться, никто не может дать ответа, сейчас в районной администрации совсем перестали отвечать на телефонные звонки. Помогите разобраться в ситуации! Когда нам ждать тепло?» - написали они.

Обращение поступило в пятницу, 6 октября. Изменилась ли за выходные ситуация у горожан, не известно. Редакция по факту обращения направила официальные запросы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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