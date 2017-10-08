В Нижнем Ломове жители общежития сидят без тепла – ЖК

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09 октября 2017, 09:32Общество
В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение от жителей Нижнего Ломова Пензенской области.
Они утверждают, что сидят без отопления и замерзают.
«В Нижнем Ломове в двух домах по улице Сергеева № 73 и № 71 (общежитие) нет отопления. Когда стали выяснять почему, нам сказали, чтобы спустили воздух в трубах. Уже три дня пытаемся разобраться, никто не может дать ответа, сейчас в районной администрации совсем перестали отвечать на телефонные звонки. Помогите разобраться в ситуации! Когда нам ждать тепло?» - написали они.
Обращение поступило в пятницу, 6 октября. Изменилась ли за выходные ситуация у горожан, не известно. Редакция по факту обращения направила официальные запросы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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