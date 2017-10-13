13 октября 2017, 19:35Общество В Нижнем Ломове женщина живет на развалинах сгоревшего дома Жительница Нижнего Ломова Пензенской области никак не хочет покидать свой сгоревший дом. После пожара городские власти предоставили ей квартиру из маневренного фонда. Но, несмотря на все уговоры социальной службы и чиновников, переезжать в муниципальное жилье она не хочет.

Жительница Нижнего Ломова Наталья Сорокопудова не готова проститься с прошлым. Женщина живет на руинах своего сгоревшего дома уже больше двух лет. Здесь остались уцелевшие после пожара вещи, живут питомцы и все еще приходит почта. А еще нужно следить за тем, чтобы дом окончательно не развалился.

«С гражданкой Сорокопудовой мы подписали договор социального найма в квартире маневренного фонда. Мы представили ей жилплощадь, но она сама не изъявляет желания проживать в этой квартире», - рассказал заместитель главы администрации Нижнего Ломова Юрий Ломакин.

Пока пенсионерка на уговоры социальных служб не поддается, и переезжать в маневренный фонд не планирует. Осенью и зимой она приходит туда переночевать, а затем снова возвращается к родному дому. Признается, что в общежитии хоть и тепло, но не комфортно, словно в гостях.

«Соседи не очень хорошие, мне там трудно жить. В своем доме, пусть он даже весь развалился, мне все равно легче. Если они постоянно бы за мной закрепили эту комнату. Я могла бы там сделать какой-то ремонт, дверь поставить, окно поменять. Ну, а поскольку они мне его не дают для постоянного проживания, то у меня нет смысла что-то там делать», - объяснила Наталья Сорокопудова.

Сейчас она мечтает только об одном — восстановить хотя бы одну комнату своего дома. Пенсионерка стоит в очереди на улучшение жилищных условий, однако впереди больше 80 человек. Уже третий Новый год жительница Нижнего Ломова встретит на развалинах.

Общество

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