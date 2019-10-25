В Нижнем Ломове заработали новый комбикормовый завод и элеватор

В Нижнем Ломове дан официальный старт работы нового комбикормового завода и элеватора. Торжественное открытие объектов прошло с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. К этому событию приурочили заседание круглого стола, на котором обсудили задачи и перспективы сельского хозяйства, в частности в сфере производства и хранения зерновых культур.

Еще один шаг вперед в развитии сельского хозяйства Пензенской области! В Нижнем Ломове официально открылись комбикормовый завод и элеватор. Это объекты российского сельскохозяйственного холдинга, крупнейшего производителя мяса индейки в стране - группы компаний «Дамате». Новое предприятие построено с целью обеспечить растущее поголовье птицы качественными комбикормами собственного производства.

«Продукция комбикорма, которая будет производиться и производится уже сейчас на этом заводе, - это практически львиная доля того, что производится в нашей компании», - отметил соучредитель и генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Новый комбикормовый завод и элеватор возведены на базе старого элеватора, который группа компаний «Дамате» приобрела в 2013 году. Инвестиции холдинга в современное сельхозпредприятие в общей сложности составили почти 2 с половиной миллиарда рублей.

«Это открывает для Пензенской области огромные перспективы для дальнейшего развития. Самое главное, чтобы мы не останавливались на месте. Задача в том, чтобы у нас увеличивалось внутреннее потребление зерна, и оно увеличивается. Еще стоит задача президента РФ - увеличивать экспортную составляющую в регионах», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Более подробно о мощностях предприятий Пензенской области по хранению и переработке зерновых культур говорили на заседании круглого стола с участием лидеров сельхозпроизводства в регионе. Так, по словам гендиректора «Дамате» Рашида Хайрова, сейчас в активе холдинга три элеватора и два комбикормовых завода.

«Мощность производства кормов - 430 тысяч тонн в год. Максимальный радиус доставки наших кормов - 130 километров, ну и мощности по хранению составляют 215 тысяч тонн единовременного хранения», - уточнил он.

Как отметил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, «Дамате» стала крупнейшим игроком на рынке производства комбикормов в Пензенской области. Общий объем производства комбикормов в регионе за последние 5 лет вырос на 43 %.

«Мы и дальше будем увеличивать объемы производства продукции, требующей хранения. В 2020 году дополнительно ожидаем введения 150 тысяч тонн мощностей по единовременному хранению», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Пензенская область уже несколько лет неизменно является лидером по урожайности зерновых среди регионов Поволжья. С 2015 года производство зерна выросло на 15%. Кроме того, наш регион занимает первое место в России по вводу земель в севооборот. По мнению губернатора - это одна из главных задач в сфере сельского хозяйства.

«Вы должны ввести максимум земли в севооборот, земля - это действительно наше богатство. С этого года правительством области принято решение, депутаты нас поддержали, мы выделили финансовые средства в размере 60 миллионов рублей на субсидирование по вводу земли в севооборот», - подытожил глава региона.

Участники круглого стола также обсудили перспективы реализации пензенского зерна на внешнем рынке. Так, перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить экспорт, в частности продукции растениеводства, в два раза.