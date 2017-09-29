В Нижнем Ломове задержали пьяного водителя без прав

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29 сентября 2017, 15:02Общество
В городе Нижний Ломов Пензенской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2112», управлял которым пьяный 21-летний молодой человек.
«Стоит отметить, что его уже лишили водительских прав за управление машиной в нетрезвом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишения свободы до двух лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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