В Нижнем Ломове водитель «десятки» попал в больницу после ДТП

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

ДТП случилось в минувшие выходные. В городе Нижний Ломов на улице Карла Маркса столкнулись «Богдан-211010» под управлением 50-летнего мужчины и Chevrolet Niva с 30-летним водителем.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, пострадали оба мужчины. Водителя «Нивы» медики осмотрели на месте, второму потребовалась госпитализация.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».