В Нижнем Ломове водитель «десятки» попал в больницу после ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 декабря 2018, 13:33Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
ДТП случилось в минувшие выходные. В городе Нижний Ломов на улице Карла Маркса столкнулись «Богдан-211010» под управлением 50-летнего мужчины и Chevrolet Niva с 30-летним водителем.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, пострадали оба мужчины. Водителя «Нивы» медики осмотрели на месте, второму потребовалась госпитализация.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 декабря 2018, 19:47В пензенскую больницу поступило новое офтальмологическое оборудование
10 декабря 2018, 19:33Новая система борьбы с мусором назрела давно - губернатор
10 декабря 2018, 19:18Пензенцы взяли «серебро» кубка России по перетягиванию каната
10 декабря 2018, 19:12Пензенцы почтили память Героя России Александра Сергеева
10 декабря 2018, 19:07Губернатор поручил увековечить память о подвигах пензенских героев
10 декабря 2018, 19:03В Пензе впервые прошел зимний кубок по кроссфиту
10 декабря 2018, 17:59В Пензе хотят создать рабочую группу по отслеживанию должников
10 декабря 2018, 17:37Стало известно о жертве страшного пожара в Терновке