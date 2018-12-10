10 декабря 2018, 13:33Происшествия

В Нижнем Ломове водитель «десятки» попал в больницу после ДТП

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

ДТП случилось в минувшие выходные. В городе Нижний Ломов на улице Карла Маркса столкнулись «Богдан-211010» под управлением 50-летнего мужчины и Chevrolet Niva с 30-летним водителем.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, пострадали оба мужчины. Водителя «Нивы» медики осмотрели на месте, второму потребовалась госпитализация.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7763811/

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