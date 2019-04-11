В Нижнем Ломове в огне погибла женщина

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11 апреля 2019, 11:02Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошел пожар. Следователи проводят проверку.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, 10 апреля на улице Заовражной в Нижнем Ломове вспыхнул дом. В жилище находился 41-летний мужчина и его 46-летняя сожительница. Сельчанину удалось выбежать из полыхающего строения, а женщина осталась там.
Мужчина вернулся за своей любимой, вытащил ее на улицу, но она уже не подавала признаков жизни.
В пресс-службе пояснили, что на теле женщины кроме термического воздействия других повреждений не обнаружили. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.
«По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», - добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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