11 апреля 2019, 11:02Происшествия

В Нижнем Ломове в огне погибла женщина

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошел пожар. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, 10 апреля на улице Заовражной в Нижнем Ломове вспыхнул дом. В жилище находился 41-летний мужчина и его 46-летняя сожительница. Сельчанину удалось выбежать из полыхающего строения, а женщина осталась там.

Мужчина вернулся за своей любимой, вытащил ее на улицу, но она уже не подавала признаков жизни.

В пресс-службе пояснили, что на теле женщины кроме термического воздействия других повреждений не обнаружили. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1334594/

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