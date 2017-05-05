05 мая 2017, 09:50Политика В Нижнем Ломове участники праймериз «ЕР» встретились с избирателями 4 мая в городе Нижнем Ломове прошла встреча участников предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области с избирателями.

Перед жителями Вадинского, Наровчатского и Спасского районов выступили В.В. Вдонин, Л.В. Жукова, С.И. Калинин, А.И. Ломовцев, О.Е. Мошкина, Н.В. Спирина. Кандидаты представили свои предвыборные программы и ответили на вопросы из зала.

Решать проблему оттока молодых людей из сельской местности, по мнению участников предварительного голосования, необходимо за счет создания комфортных условий проживания на селе и создания новых рабочих мест. Кроме того, необходимо обратить пристальное внимание на некоторые аспекты в сфере образования. А именно - возобновить практику распределения специалистов после окончания учебных заведений, обязать ВУЗы и техникумы активней взаимодействовать с потенциальными работодателями.

Участники предварительного голосования подняли вопрос недостаточного финансирования программы ремонта сельских общеобразовательных учреждений. Также в капитальном ремонте и материально-техническом оснащении сегодня нуждаются библиотеки, клубы, центры культуры и досуга, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Что касается сельского хозяйства, то, в первую очередь, нужно повышать эффективность использования земель, заявили кандидаты. Активнее работать с собственниками, и, в случае непонимания, изымать неиспользуемые участки у нерадивых владельцев и передавать тем, кто может обработать землю. Кроме того, нужно повышать престиж рабочих специальностей за счет регулярных встреч тружеников села с учащимися школ. Ребята должны видеть живой наглядный пример, уметь ставить цели и достигать их, подчеркнули выступающие.

В завершение встречи избиратели задали вопросы кандидатам. Дальнейшие встречи участников предварительного голосования пройдут 11 мая в городах Пензе и Заречном.

Политика

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/5/4/v-nizhnem-lomove-uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-vstretilis-s-izbiratelyami/