В Нижнем Ломове столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

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21 августа 2018, 12:04Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.
Авария случилась 20 августа в 18.45. В городе Нижний Ломов напротив дома №29 по улице Карла Маркса столкнулись Hyundai Accent, «ВАЗ-2114» и «КамАЗ-5511».
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадали пассажиры иномарки. С травмами в больницу доставили 58-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. 24-летнюю девушку медики осмотрели на месте, госпитализация ей не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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