21 августа 2018, 12:04Происшествия

В Нижнем Ломове столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.

Авария случилась 20 августа в 18.45. В городе Нижний Ломов напротив дома №29 по улице Карла Маркса столкнулись Hyundai Accent, «ВАЗ-2114» и «КамАЗ-5511».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадали пассажиры иномарки. С травмами в больницу доставили 58-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. 24-летнюю девушку медики осмотрели на месте, госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7334675/

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