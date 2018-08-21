В Нижнем Ломове столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Авария случилась 20 августа в 18.45. В городе Нижний Ломов напротив дома №29 по улице Карла Маркса столкнулись Hyundai Accent, «ВАЗ-2114» и «КамАЗ-5511».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадали пассажиры иномарки. С травмами в больницу доставили 58-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. 24-летнюю девушку медики осмотрели на месте, госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».