В Нижнем Ломове создадут виртуальный концертный зал

Совсем скоро жители малых городов смогут приобщиться к высокому. В городе Нижний Ломов Пензенской области началась реализация культурных проектов. Среди них - «Музыка России» (0+) и «Виртуальный концертный зал» (0+), которые уже воплощаются в жизнь.

Зал на 270 мест в Центре культуры и искусств города Нижний Ломов пока пустует. Но совсем скоро там будут транслировать выступления лучших музыкантов современности. Желающие могут стать зрителями в режиме онлайн. Виртуальный концертный зал появится в рамках нацпроекта «Культура». Цель - сделать классическую музыку доступной для всех. ДК Юго-Западного микрорайона в Нижнем Ломове стал одним из победителей всероссийского конкурса. На создание виртуального зала в 2020 году из федерального бюджета будет выделено 5 миллионов 700 тысяч рублей.

«Для трансляции этих концертов будет закуплено необходимое техническое, технологическое и звуковое оборудование, плюс необходимые аппараты для монтажа всех конструкций. Муниципалитет за свой счет будет обеспечивать здание широкополосным интернетом, чтобы осуществлялись данные трансляции», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Чтобы победить в конкурсе в ДК сделали капитальный ремонт: заменили окна, отремонтировали фасад, привели в порядок помещения. В обновленном Центре культуры и искусств планируют проводить более 50 виртуальных концертов в год. Среди зрителей ожидают увидеть и гостей из ближайших районов: Спасска, Наровчата, Земетчино и Каменки. Подобные залы уже существуют в Пензе: в филармонии и в областной библиотеке имени Лермонтова. В планах - до 2024 года их должны создать и в других городах региона - Кузнецке, Никольске, Сердобске и Заречном.

Если «Виртуальный концертный зал» появится только в 2020 году, то межрегиональный просветительский проект «Музыка России» добрался до Нижнего Ломова уже сейчас. В его основе - идея прославленного пианиста и дирижера Антона Рубинштейна. 160 лет назад он основал русское музыкальное общество. Вошедшие в его состав артисты устраивали в городах публичные выступления, стать зрителем мог практически каждый желающий. И вот спустя полтора века его идеи получили новую жизнь.

«Это уникальный проект. Мы как будто в другой мир переселились. На меня это произвело огромное впечатление. Я смотрела на детей, они сидели, слушали. И, наверное, наблюдали за классным руководителем, понимая, что мне нравится такая музыка», - сказала жительница Нижнего Ломова Наталья Морозова.

Пианист и солист из Москвы Дмитрий Станович исполнил для зрителей произведения Глинки, Мусоргского и Римского-Корсакова. В Нижнем Ломове такие концерты проходят крайне редко. Но благодаря реализации федеральных и региональных проектов в сфере культуры их количество должно значительно увеличиться.