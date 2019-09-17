В Нижнем Ломове создадут виртуальный концертный зал

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17 сентября 2019, 13:36Культура
Город Нижний Ломов Пензенской области стал участником национального проекта «Культура» и получил трансферт на создание виртуального концертного зала в 2020 году.
Отбор победителей конкурса проводился Министерством культуры Российской Федерации. Для участия в проекте из 68 субъектов страны подали 257 заявок. Но только 80 учреждений стали победителями. В их число от Пензенской области вошел дом культуры в Нижнем Ломове.
Всего, по сообщению пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, в регионе планируется создать более пяти виртуальных залов, в которых будет необходимое мультимедийное оборудование и скоростной интернет. Такой формат откроет новые возможности для жителей – они смогут в онлайн-режиме принимать участие в важных региональных и федеральных мероприятиях.
Напомним, «Виртуальный концертный зал» уже открылся в Пензе на базе библиотеки имени Лермонтова весной 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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