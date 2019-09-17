В Нижнем Ломове создадут виртуальный концертный зал

Город Нижний Ломов Пензенской области стал участником национального проекта «Культура» и получил трансферт на создание виртуального концертного зала в 2020 году.

Отбор победителей конкурса проводился Министерством культуры Российской Федерации. Для участия в проекте из 68 субъектов страны подали 257 заявок. Но только 80 учреждений стали победителями. В их число от Пензенской области вошел дом культуры в Нижнем Ломове.

Всего, по сообщению пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, в регионе планируется создать более пяти виртуальных залов, в которых будет необходимое мультимедийное оборудование и скоростной интернет. Такой формат откроет новые возможности для жителей – они смогут в онлайн-режиме принимать участие в важных региональных и федеральных мероприятиях.

Напомним, «Виртуальный концертный зал» уже открылся в Пензе на базе библиотеки имени Лермонтова весной 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».