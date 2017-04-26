26 апреля 2017, 18:45Общество В Нижнем Ломове с начала учебного года научили плавать 150 детей Теперь они с гордостью могут сказать: «Мы умеем плавать». 50 школьников Нижнеломовского района прошли обучение по плаванию благодаря реализации губернаторской программы. Итогом стал экзамен - ребятам предстояло проплыть дистанцию 25 метров.

12-летняя Мария Чекаева из Нижнего Ломова научиться плавать мечтала с детского сада. Осуществить задуманное удалось лишь недавно. Благодаря реализации в регионе специальной губернаторской программы школьницу записали в местный бассейн, в который она ходит с декабря. Занимается по два-три раза в неделю.



«Сначала было страшно. Брала с собой дощечку, потом уже научилась на воде держаться и начала плавать», - рассказала Мария Чекаева.



Вместе с Машей еще около 50 мальчишек и девчонок сдают свой первый норматив. Проплыть дистанцию 25 метров, не останавливаясь и не касаясь бортиков, для них уже не составляет труда.

Итоговый заплыв находился под пристальным вниманием тренера.

Выпускной заплыв ребята должны совершить после 24 занятий. Именно на столько рассчитан обучающий курс. Главное, чему должны научиться начинающие пловцы, - это уверенно держаться на воде, плавать на спине и кролем.



«Сначала происходит освоение воды – это первые несколько занятий, потом учим движениям ногами, руками, вдох, выдох и все остальное, что необходимо ребенку, чтобы он держался на воде», - рассказал тренер по плаванию бассейна «Волна» г. Нижний Ломов Олег Кулагин.

Научиться плавать в нижнеломовский бассейн приезжают со всех сел района. С начала учебного года здесь обучили около 150 ребят. Сейчас здесь по губернаторской программе занимаются 200 детей - школьники от 7 до 13 лет.



«Ведется журнал очередности. Выпускаем, например, 20 человек, а на их место так же 20 человек приходят. Где-то около 100 человек в журнале очередности еще есть. Десять инструкторов работают по обучению плаванию, они прошли областные курсы, у каждого по одной-две группы уже набрано», - пояснил начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергей Ситников.

Планы по обучению детей в Нижнеломовском районе - большие. Пока плавать здесь умеют только 40% школьников. Научить предстоит еще более 1700 человек.

Общество

просмотров 79