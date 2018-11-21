В Нижнем Ломове родители просят защитить школу от автохамов

В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение от жителей города Нижний Ломов. Они просят найти управу на автохамов, гоняющих у школы.

«С 1 сентября некоторые водители в городе Нижний Ломов не замечают или делают вид, что не видят знаков «Пешеходная зона» перед школой № 1. На замечания реагируют грубо. В основном, это водители с «крутыми номерами» или мамы школьников. В любой момент из школы может выбежать ребенок, и автохам не успеет затормозить. Мне кажется, что видеокамера возле школы не помешает. Прошу администрацию подумать об этом и принять меры», - говорится в жалобе.

Представитель администрации Нижнеломовского района сообщил, что видеокамеры у школ есть, с детьми проводятся занятия по соблюдению Правил дорожного движения. Для работы с водителями, нарушающими требования знаков, администрация обратилась в ГИБДД.