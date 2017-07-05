В Нижнем Ломове «Приора» столкнулась с мотоциклом

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05 июля 2017, 09:34Происшествия
В городе Нижнем Ломове Пензенской области столкнулись автомобиль «Лада Приора» и мотоцикл GS-200 IRBIS.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась 4 июля в 17.54 на ул. Комсомольской.
В результате ДТП пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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