В Нижнем Ломове появится цветомузыкальный фонтан

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15 августа 2019, 12:03Общество
Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев побывал в Нижнем Ломове и оценил ход выполнения работ на нескольких объектах строительства.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, он осмотрел строительную площадку детской поликлиники, где провел заседание оперативного штаба. На сегодняшний день работы ведутся без отставания от плана, здесь ежедневно трудятся более 80 человек. К концу подходят кровельные работы, начато утепление фасада здания и укладка напольной плитки. Параллельно с этим подрядная организация приступит к отделочным работам зи благоустройству близлежащей территории.
Александр Гришаев рекомендовал администрации города провести ремонт автодороги от трассы М-5 «Урал» до детской поликлиники.
Кроме того, министр побывал в центральном парке города, где строят цветомузыкальный фонтан. В ходе осмотра было принято решение организовать цветную подсветку деревьев по периметру фонтанной площади и установить скамейки. Работы планируют завершить в сентябре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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