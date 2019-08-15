В Нижнем Ломове появится цветомузыкальный фонтан

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев побывал в Нижнем Ломове и оценил ход выполнения работ на нескольких объектах строительства.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, он осмотрел строительную площадку детской поликлиники, где провел заседание оперативного штаба. На сегодняшний день работы ведутся без отставания от плана, здесь ежедневно трудятся более 80 человек. К концу подходят кровельные работы, начато утепление фасада здания и укладка напольной плитки. Параллельно с этим подрядная организация приступит к отделочным работам зи благоустройству близлежащей территории.

Александр Гришаев рекомендовал администрации города провести ремонт автодороги от трассы М-5 «Урал» до детской поликлиники.

Кроме того, министр побывал в центральном парке города, где строят цветомузыкальный фонтан. В ходе осмотра было принято решение организовать цветную подсветку деревьев по периметру фонтанной площади и установить скамейки. Работы планируют завершить в сентябре, пишет ИА «Пенза-Пресс».