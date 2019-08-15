15 августа 2019, 12:03Общество

В Нижнем Ломове появится цветомузыкальный фонтан

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев побывал в Нижнем Ломове и оценил ход выполнения работ на нескольких объектах строительства.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, он осмотрел строительную площадку детской поликлиники, где провел заседание оперативного штаба. На сегодняшний день работы ведутся без отставания от плана, здесь ежедневно трудятся более 80 человек. К концу подходят кровельные работы, начато утепление фасада здания и укладка напольной плитки. Параллельно с этим подрядная организация приступит к отделочным работам зи благоустройству близлежащей территории.

Александр Гришаев рекомендовал администрации города провести ремонт автодороги от трассы М-5 «Урал» до детской поликлиники.

Кроме того, министр побывал в центральном парке города, где строят цветомузыкальный фонтан. В ходе осмотра было принято решение организовать цветную подсветку деревьев по периметру фонтанной площади и установить скамейки. Работы планируют завершить в сентябре, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C-2630618/

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