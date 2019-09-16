В Нижнем Ломове появился современный фонтан

Нижнеломовский район отметил 91-й день рождения. Он был образован в 1928 году, а спустя 11 лет вошел в состав Пензенской области. Сейчас он занимает одну из лидирующих позиций по показателям развития. Несмотря на то, что дата - не юбилейная, к празднику местные жители получили щедрый подарок.

Самое сердце Нижнего Ломова теперь украшает новый символ. Местным жителям на день района подарили светодиодный сухой фонтан, его установили в центральном городском парке. Вместе с нижнеломовцами это событие отпраздновал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Осматривая выставку народных умельцев, глава региона явно не ожидал, что получит несколько поздравлений с днем рождения и в свой адрес, а прямо во время торжественной речи ему преподнесли подарок.

«Нижнеломовский район развивается. Помню, два года назад ко мне обратились молодые мамы с просьбой построить новую поликлинику. Так вот, хочу вам сообщить, что мы ее откроем в декабре», - сказал Иван Белозерцев.

На объекте завершены строительно-монтажные работы. Бригада отделывает внутренние помещения и параллельно благоустраивает прилегающую территорию. Новую поликлинику оснастят самым современным оборудованием. В здании будут располагаться дневной стационар и 22 кабинета врачей-специалистов. Медучреждение сможет обслуживать более 6000 детей из Нижнеломовского района и еще порядка 12 тысяч - из соседних.

«На сегодняшний день у нас семь врачей-педиатров. Еще есть узкие специалисты - детский эндокринолог, уролог-андролог и хирург. Мы будем привлекать по договорам из больницы имени Филатова кардиолога. У нас есть свои травматолог, ортопед и невролог», - рассказал главный врач нижнеломовской межрайонной больница Ринат Янборисов.

В ходе беседы с губернатором, главврач межрайонной больницы отметил, что в жилье нуждаются 13 молодых врачей. Возможно, кто-то из них получит квартиру в трехэтажном доме в Юго-Западном микрорайоне. Объект возводят для специалистов бюджетной сферы и категорий граждан, которые имеют право на получение жилья. 30 квартир «под ключ» с индивидуальным отоплением смогут принять новоселов уже в декабре.

Еще одна стройка значима в масштабах страны. Под Нижним Ломовом возводят завод по глубокой переработке мяса индейки - он станет крупнейшим в России. Объем инвестиций в проект - почти семь миллиардов рублей. Несмотря на то, что производство будет практически полностью автоматизированным, предприятие обеспечит рабочими местами порядка 600 человек.

«Планируем, что здесь будут обрабатывать порядка 200 тонн за 16 часов. Отгрузка будет проходить в автоматическом режиме. Количество номенклатуры - практически не ограничено», - сказал директор завода по глубокой переработке мяса индейки Станислав Насимов.



Новому предприятию потребуются сотрудники преимущественно с IT-образованием. Иван Белозерцев рекомендовал руководству завода начать поиск молодых специалистов из пензенских колледжей.

Чтобы образовательные учреждения региона смогли своевременно отвечать стремительного возрастающим запросам трудового рынка, губернатор намерен дать поручение по подготовке грамотных кадров конкретно для перерабатывающей отрасли.