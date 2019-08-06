В Нижнем Ломове после пожара в квартире нашли труп

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06 августа 2019, 16:04Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в пожаре.
Квартира в доме по улице Толстого в Нижнем Ломове загорелась около четырех часов дня 5 августа. Об этом пожарным сообщили соседи. Когда огонь потушили, в помещении нашли тело 50-летнего хозяина жилища.
«По имеющейся информации, он проживал один, злоупотреблял спиртным. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Судмедэксперты выясняют точные причины смерти мужчины. При первоначальном осмотре на нем обнаружили только следы термического воздействия.
По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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