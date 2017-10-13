13 октября 2017, 19:02Общество В Нижнем Ломове открылся новый центр обслуживания клиентов «ТНС энерго» Новый центр обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза» открылся в Нижнем Ломове. Компания — один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Пензенской области, она обслуживает около 40 тысяч абонентов в Нижнеломовском районе. У жителей районного центра появилась возможность решать все вопросы, связанные с энергоснабжением, в более комфортных условиях.

Праздник на улицах Нижнего Ломова. В самом центре города открылся центр обслуживания клиентов компании «ТНС энерго Пенза». Теперь тысячи жителей района смогут получить услуги в современном просторном офисе. Клиентов «ТНС энерго Пенза» принимают в отдельном здании по адресу улица Московская, 82.

«Фактически все жители Нижнеломовского района являются нашими клиентами. Как юридические, так и физические лица», - сказал управляющий директор компании «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Повышение качества обслуживания — одно из приоритетных направлений развития «ТНС энерго Пенза». В новом офисе организованы отдельные зоны для работы с физическими и юридическими лицами, а так же зоны ожидания с наглядной информацией о продуктах и услугах компании. Добираться до центра обслуживания клиентов легко и удобно.

«У районной администрации, организаций, населения очень тесное взаимодействие с «ТНС энерго». И поэтому открытие нового обслуживающего центра клиентов — удобно и комфортно», - отметил и.о. главы администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев.

Местные жители уже успели оценить новый центр обслуживания. Горожане отметили, что условия созданы по-настоящему комфортные, а качество услуг традиционно - на высоком уровне.

«Если есть какие-то ошибки, показания списаны не правильно. Они сразу звонят на сотовый телефон и говорят: «Посмотрите, пожалуйста, вот тут у вас не правильно». Все, никаких вопросов не возникает. Решается все оперативно и грамотно», - пояснила жительница Нижнего Ломова Надежда Краснова.

В новом центре обслуживания жители Нижнего Ломова смогут оплачивать электроэнергию, передавать показания счетчиков, проверять состояние лицевого счета, а так же приобрести сопутствующие электротовары. Кроме того, в офисе можно подключить услугу «электронная квитанция», а сделав это до декабря 2017 года, клиенты становятся участниками акции и могут получить ценные подарки. Специалисты компании готовы оказать консультации по всем вопросам, касающимся энергоснабжения, по будням - с 8.00 до 17.00.

Общество

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