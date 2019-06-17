В Нижнем Ломове открыли памятник «Пожарным и спасателям»

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17 июня 2019, 19:42Общество
В городе Нижнем Ломове Пензенской области на территории пожарно-спасательной части №37 открыли памятник «Пожарным и спасателям».
Торжественное событие приурочили к 370 годовщине образования пожарной охраны России и ко Дню пожарной охраны Пензенской области, который будет отмечаться 25 июня.
«Этот знак напоминает о том, как опасна ваша профессия. И я хочу пожелать вам меньше вызовов, удачи, благополучия вам и вашим семьям», - сказал глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев.
Собравшиеся возложили цветы к памятнику «Пожарных и спасателей» и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.
17 июня 2019, 19:42В Нижнем Ломове открыли памятник «Пожарным и спасателям»
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