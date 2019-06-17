В Нижнем Ломове открыли памятник «Пожарным и спасателям»

В городе Нижнем Ломове Пензенской области на территории пожарно-спасательной части №37 открыли памятник «Пожарным и спасателям».

Торжественное событие приурочили к 370 годовщине образования пожарной охраны России и ко Дню пожарной охраны Пензенской области, который будет отмечаться 25 июня.

«Этот знак напоминает о том, как опасна ваша профессия. И я хочу пожелать вам меньше вызовов, удачи, благополучия вам и вашим семьям», - сказал глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев.



Собравшиеся возложили цветы к памятнику «Пожарных и спасателей» и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.