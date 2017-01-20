В Нижнем Ломове на пожаре погиб пенсионер

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20 января 2017, 14:03Происшествия
В городе Нижний Ломов Пензенской области на пожаре погиб мужчина. Информация об этом поступила в полицию 19 января.
По данным областного СУ СКР, в городе загорелся срубовый дом.
«В результате пожара строение выгорело частично, в огне погиб 82-летний хозяин дома, который проживал один», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
По данному факту организована доследственная проверка. Все подробности трагедии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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