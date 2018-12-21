В Нижнем Ломове иномарка перевернулась и разнесла забор. ФОТО

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21 декабря 2018, 15:06Происшествия
Утром 21 декабря в Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.
Инцидент случился в 8.55 в городе Нижний Ломов на улице Комсомольской. Автомобиль Lifan Solano съехал с дороги, опрокинулся и влетел в забор одного из домовладений. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.
Устраняли последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.
По факту случившегося проводится проверка, специалисты выясняют причины аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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