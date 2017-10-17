В Нижнем Ломове два депутата досрочно сложили полномочия

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17 октября 2017, 13:04Общество
Двое депутатов собрания представителей города Нижний Ломов Пензенской области предоставили недостоверные сведения об имеющейся у них в собственности недвижимости.
«Так, один из них в справке о доходах не указал принадлежащую ему квартиру, а второй - принадлежащий на праве собственности его супруге дом», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
В связи с этим прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений, а также потребовал прекратить полномочия депутатов. По результатам рассмотрения собрания представителей Нижнего Ломова требование удовлетворено, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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