В Нижнем Ломове девушка погибла от руки ревнивого возлюбленного - СКР

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06 августа 2019, 16:36Криминал
32-летнего жителя города Нижний Ломов Пензенской области обвиняют в убийстве возлюбленной.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 28 июля мужчина поссорился со своей 24-летней возлюбленной на почве ревности. В порыве ярости он несколько раз вонзил в девушку нож. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а сельчанин сбежал.
1 августа мужчину задержали полицейские. Его заключили под стражу. В пресс-службе добавили, что во время допроса обвиняемый утверждал, что девушка первая взяла в руку нож, а он якобы разозлился, отобрал острый предмет и вонзил в нее.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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