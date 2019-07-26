В Нижнем Ломове детскую поликлинику возводят с опережением графика

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28 июля 2019, 12:04Общество
Современное медицинское учреждение, где смогут оказывать высококвалифицированную помощь детям, к концу года появится в городе Нижний Ломов Пензенской области. Новую детскую поликлинику там возводят с опережением графика, и уже скоро строители приступят к отделке фасада и благоустройству территории.
Строители завершают штукатурные работы и готовятся приступить к отделочным. Возводить долгожданный объект - детскую поликлинику в Нижнем Ломове начали в середине марта, а сейчас уже можно судить о том, какой масштабный проект претворяется в жизнь. На стройке трудится около 60 человек, до конца лета их число увеличится до 90.
«Штукатуры, каменщики, вентилляционщики, электрики, сантехники, кровельщики, на следующей неделе приедут фасадчики. Темп строительства - довольно высокий. Подрядчики работают с продленным рабочим днем, с 8 до 20 часов. Молодцы, стараются», - рассказал главный инженер подрядной организации Александр Бутин.
Сейчас медработники ведут прием пациентов в старом здании поликлиники 1937 года постройки, раньше там размещалась молочная кухня. На новом месте медучреждение примет первых маленьких пациентов уже в декабре. Там будут работать несколько отделений - профилактическое для осмотра здоровых детей, а также консультативно-диагностическое, где наряду с участковыми педиатрами прием будут вести специалисты узкого профиля.
«Здесь предусмотрены кабинеты медреабилитации, ревматолога, логопеда, медицинского психолога и неотложной помощи . Будет закуплено медицинское оборудование. Стоимость объекта составляет 120 миллионов. Из них 90 - н строительно-монтажные работы, на медицинское оборудование вместе с мебелью - 30», - пояснил главный врач нижнеломовской межрайонной больницы Ринат Янборисов.
За тем, чтобы здание поликлиники возводилось по всем нормами и при этом в кратчайшие сроки, лично следит глава областного минстроя Александр Гришаев. Еженедельно на объекте специалисты проводят выездные совещания.
«По вторникам по средам я сам сюда выезжаю, контролируем ход работ, решаем возникшие вопросы. По некоторым на опережение пошли. Сейчас будем смотреть, чтоб благоустройство начать уже в начале августа. Хорошо будет - с детской площадкой, со стоянкой для машин», - рассказал министр.
Просторная парковка возле поликлиники просто необходима, ведь только в Нижнеломовском районе - свыше 6000 детей. Если к этому прибавить филиалы, которые расположены в Пачелмском, Вадинском, Спасском и Наровчатском районах, то число ребятишек, которые смогут получить высококвалифицированную медпомощь в новом медучреждении, достигнет 13 тысяч.
Помимо строительства в Нижнем Ломове, в планах - провести реконструкцию детской поликлиники Сердобской межрайонной больницы имени Настина, а также с нуля возвести современное медучреждение в Засечном. В целом же на работы по ремонту, строительству и оснащению детских поликлиник области, которые будут вестись в течение ближайших пять лет, в рамках национального проекта «Здравоохранение» из федерального и регионального бюджетов будет выделено порядка 750 миллионов рублей.
28 июля 2019, 12:04В Нижнем Ломове детскую поликлинику возводят с опережением графика
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