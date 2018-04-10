В Нижнем Ломове 10 апреля ожидается пик паводка

В Нижнем Ломове Пензенской области продолжают эвакуировать людей из зоны паводка. В самом городе это почти 600 человек. В зоне подтопления оказались также соседние Пешая Слобода, Норовка и Большой Мичкас. Критический уровень воды в селе Ломовка - 3 метра 20 сантиметров. Сейчас паводковые воды держатся на отметке в 370 сантиметров.

Сотрудники МЧС разносят воду, продукты и медикаменты тем, кто остается в затопленных домах. Улицы теперь больше похожи на каналы. Заборы вовсе не видны или наполовину затоплены. На крышах - домашние животные. На суше - спасенная корова. Корм для нее привозят из дома.



Вопросы «нужна ли помощь?» - сейчас самый часто задаваемый на улицах Нижнего Ломова. К тем, кто сознательно выбирает отрезанную от мира жизнь, с затопленной территорией вокруг.

Спецслужбы уже четвертый день в круглосуточном режиме эвакуируют людей из района паводка. В Нижнем Ломове это 200 домов, в которых живут порядка 600 человек. 11 перебрались в пункт временного размещения.

Спасателям и сотрудникам МЧС приходится на лодках изучать метр за метром незнакомую местность. Под водой может находиться все, что угодно - от невысоких построек до затопленных автомобильных прицепов. Коммуникации - те же надземные трубы, тоже становятся препятствием, которое может замедлить эвакуацию людей.

Под водой не только частные дома. Паводок коснулся предприятия, которое снабжает Нижний Ломов водой. Насосная станция оказалась вне зоны подтопления, поэтому в городе удалось сохранить водоснабжение.

«Эвакуировали технику, отключили электричество, подняли все материалы на уровень, который, надеемся, не затопит. Спасаем имущество, так как несем серьезные убытки», - сказал директор водоснабжающей организации Владимир Плотников.

Критический уровень воды в Ломовке - 3 метра и 20 сантиметров. Сейчас он превышен больше, чем на метр. Пик паводка ожидается 10 апреля, специалисты прогнозируют, что уровень воды прибавит около 15 сантиметров. Но максимума, который был во время паводка 2012 года, не будет достигнут.

«К концу дня 9 апреля или утром 10 апреля ожидается пик паводка, после будет спад воды. На данные момент мы эвакуируем население, возим продукты питания, воду и медикаменты», - рассказал начальник ФГКУ отряд №5 МЧС России по Пензенской области Владимир Бирюков.

«Зона затопления - практически 14 улиц, это порядка 200 домовладений», - сказал заместитель главы администрации Нижнего Ломова Юрий Ломакин.

Кроме Нижнего Ломова, в зоне паводка в районе находятся соседние населенные пункты - Пешая Слобода, Норовка, Атмис, а также Большой Мичкас. О том, что вода продолжает подтапливать жилые районы, поступают сообщения из Сердобска и Белинского района.