В Нижнем Ломове готовятся к Спартакиаде трудовых коллективов

8 сентября состоится Спартакиада трудовых коллективов Пензенской области (0+). Каждый район представит сборную команду. Участники поборются за победу более чем в десяти номинациях. В 2018 году соревнования пройдут в Нижнем Ломове.

В соревнованиях примут участие представители всех районов Пензенской области. Только спортсменов будет - более 1000.

Сейчас там ежедневно проходят репетиции школьников. На торжественной церемонии открытия областной Спартакиады трудовых коллективов выступят самые активные ученики города.

«В церемонии открытия примут участие более 200 человек, это творческие коллективы и учащиеся школ города. Будет очень ярко, празднично, и основано на пропаганде здорового образа жизни. В конце ребята сложат фигуру - аббревиатуру ГТО», - рассказала директор нижнеломовского центра культуры и искусств Марина Акатьева.

На стадионе завершают последние приготовления - убирают газоны, красят трибуны. Подобные соревнования проходят там не впервые. Три года назад Нижний Ломов уже принимал у себя лучшие трудовые коллективы Пензенской области.

«Начали готовиться с января, после того, как все согласовали с министерством спорта. Затем собрали оргкомитет и раздали всем задания», - сказал начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергей Ситников.

В составе местной команды - 55 человек. Нижнеломовцы представят свой район во всех видах соревнований Спартакиады. Помимо городского стадиона, состязания пройдут еще на четырех площадках. Всего участников ждут такие испытания, как перетягивание каната, поднятие гири, армрестлинг, настольный теннис, шахматы, плавание, соревнования спортивных семей, легкая атлетика, мини-футбол. Для последнего подготовили совершенно новое поле.

«Предыдущее покрытие просуществовало 11 лет, и в этом году, в связи с проведением Спартакиады, правительство Пензенской области выделило на работы миллион рублей», - рассказал Сергей Ситников.

Район, где работает самый спортивный трудовой коллектив Пензенской области, определят уже 8 сентября. Церемония открытия начнется в 10.00. На мероприятии ждут всех активных жителей региона и их болельщиков.