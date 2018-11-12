В Нижнеломовском районе в огне погиб пенсионер

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром в селе Старая Мурава загорелся дом. Когда пожарные потушили жилище, они обнаружили на кухне тело 72-летнего мужчины.

«Пенсионер жил один и злоупотреблял алкоголем. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем во время курения», - добавили в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».