12 ноября 2018, 17:59Криминал

В Нижнеломовском районе в огне погиб пенсионер

В Нижнеломовском районе Пензенской области 12 ноября произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром в селе Старая Мурава загорелся дом. Когда пожарные потушили жилище, они обнаружили на кухне тело 72-летнего мужчины.

«Пенсионер жил один и злоупотреблял алкоголем. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем во время курения», - добавили в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1271312/

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