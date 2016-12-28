В Нижнеломовском районе в ДТП погиб мужчина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2016, 17:03Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла 27 декабря в 21.30.
На 534 км федеральной автомобильной дороги М-5 «УРАЛ» столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Cobalt.
В результате 59-летний водитель «ВАЗа» погиб. Причины происшествия в настоящее время выясняются.
28 декабря 2016, 20:08В Кузнецке прошла пресс-конференция главы администрации города
28 декабря 2016, 20:02В Пензе правила перевозки детей станут строже
28 декабря 2016, 19:56В Пензе открылась выставка репродукций картин Винсента Ван Гога
28 декабря 2016, 19:51В пензенском колледже проводят конкурс снежных скульптур
28 декабря 2016, 19:46Воронков: Ликвидация второй смены в школах – главная проблема
28 декабря 2016, 19:43Судебные приставы рекомендуют пензенцам погасить долги
28 декабря 2016, 18:07В Пензенской области сократилось число тяжких преступлений
28 декабря 2016, 17:39В Никольском районе для туристов открыли новые маршруты