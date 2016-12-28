28 декабря 2016, 17:03Происшествия В Нижнеломовском районе в ДТП погиб мужчина В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла 27 декабря в 21.30.

На 534 км федеральной автомобильной дороги М-5 «УРАЛ» столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Cobalt.

В результате 59-летний водитель «ВАЗа» погиб. Причины происшествия в настоящее время выясняются.

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