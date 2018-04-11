В Нижнеломовском районе уровень воды пошел на спад

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11 апреля 2018, 16:38Общество
В Нижнеломовском районе Пензенской области уровень воды в реке пошел на спад.
«В населенных пунктах Нижнеломовского района в местах подтопления за сутки уровень воды упал на 20 сантиметров. В Сердобском районе на ГТС ледостава нет. Вода перестала прибывать. Пропуск вод идет в штатном режиме», сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН.
Напомним, в районе ввели режим ЧС. Фотографии и видеозаписи затопленного населенного пункта можно посмотреть здесь.
Помимо Нижнеломовского, подтопления охватили еще несколько районов и дошли до Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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