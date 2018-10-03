В Нижнеломовском районе «УАЗ» сбил велосипедиста

По предварительным данным, в девять часов утра на 547 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль «УАЗ» сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».