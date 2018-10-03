В Нижнеломовском районе «УАЗ» сбил велосипедиста

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03 октября 2018, 17:49Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области утром 3 октября произошла авария.
По предварительным данным, в девять часов утра на 547 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль «УАЗ» сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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