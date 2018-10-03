03 октября 2018, 17:49Происшествия

В Нижнеломовском районе «УАЗ» сбил велосипедиста

В Нижнеломовском районе Пензенской области утром 3 октября произошла авария.

По предварительным данным, в девять часов утра на 547 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль «УАЗ» сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7522793/

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