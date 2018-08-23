В Нижнеломовском районе столкнулись легковушка и кроссовер

По предварительным данным, 22 августа в 20.00 на 523 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль «ВАЗ-11183» под управлением 31-летнего водителя и Toyota Rav-4, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель отечественного авто. Его с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».