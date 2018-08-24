В Нижнеломовском районе столкнулись иномарка и «УАЗ»

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 23 августа в 15.10. На 527 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и «УАЗ-452». В результате аварии есть пострадавший, его состояние неизвестно.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».