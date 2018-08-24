24 августа 2018, 12:03Происшествия

В Нижнеломовском районе столкнулись иномарка и «УАЗ»

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 23 августа в 15.10. На 527 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и «УАЗ-452». В результате аварии есть пострадавший, его состояние неизвестно.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7347353/

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