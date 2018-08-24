В Нижнеломовском районе столкнулись иномарка и «УАЗ»

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24 августа 2018, 12:03Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 23 августа в 15.10. На 527 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и «УАЗ-452». В результате аварии есть пострадавший, его состояние неизвестно.
Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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