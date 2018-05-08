В Нижнеломовском районе столкнулись фургон и легковушка

В Нижнеломовском районе Пензенской области в ночь на 9 мая произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 00.05. На 528 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись фургон Fiat и автомобиль «ВАЗ-2104».

В результате происшествия есть пострадавшие. Об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».