23 марта 2018, 17:06Происшествия

В Нижнеломовском районе столкнулись два «ВАЗа», есть пострадавшие

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла на 9-м километре дороги «Н.Ломов – Наровчат - граница области» 22 марта в девять утра. Столкнулись «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 37-летний мужчина, и «ВАЗ-21074» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП двое пассажиров «семерки», 67-летняя женщина и 70-летний мужчина, получили травмы. Пенсионеров доставили в больницу. Водителей обеих машин медики осмотрели на месте, им госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6646879/

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