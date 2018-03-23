В Нижнеломовском районе столкнулись два «ВАЗа», есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла на 9-м километре дороги «Н.Ломов – Наровчат - граница области» 22 марта в девять утра. Столкнулись «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 37-летний мужчина, и «ВАЗ-21074» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП двое пассажиров «семерки», 67-летняя женщина и 70-летний мужчина, получили травмы. Пенсионеров доставили в больницу. Водителей обеих машин медики осмотрели на месте, им госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».