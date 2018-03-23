В Нижнеломовском районе столкнулись два «ВАЗа», есть пострадавшие

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 марта 2018, 17:06Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла на 9-м километре дороги «Н.Ломов – Наровчат - граница области» 22 марта в девять утра. Столкнулись «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 37-летний мужчина, и «ВАЗ-21074» под управлением 46-летнего водителя.
В результате ДТП двое пассажиров «семерки», 67-летняя женщина и 70-летний мужчина, получили травмы. Пенсионеров доставили в больницу. Водителей обеих машин медики осмотрели на месте, им госпитализация не потребовалась.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 марта 2018, 19:52В Пензе завершился детский художественный конкурс
23 марта 2018, 19:49В Кузнецке территорию для благоустройства выбирали около 9000 жителей
23 марта 2018, 19:42В пензенском драмтеатре наградили лучших работников культуры
23 марта 2018, 19:37Пензенский еж-супергерой открыл миру свою личность
23 марта 2018, 19:33Кабельский: Тренера из Нижнего Ломова надо уволить
23 марта 2018, 19:29Пензенские трудовые коллективы сразились в стритбол
23 марта 2018, 19:26В Пензе в 2018 году планируют строительство трех модульных котельных
23 марта 2018, 19:21Пензенцы могут помочь погорельцам из Никольска