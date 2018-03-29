29 марта 2018, 11:34Происшествия

В Нижнеломовском районе произошла авария, есть пострадавший

В Нижнеломовском районе произошло ДТП с участием фуры.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 28 марта в 12.32 на 542 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и фура «MAN». В результате аварии есть пострадавший, о его состоянии не сообщается.

Ликвидировали последствия происшествия четыре сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному фату проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6675969/

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