В Нижнеломовском районе произошла авария, есть пострадавший

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29 марта 2018, 11:34Происшествия
В Нижнеломовском районе произошло ДТП с участием фуры.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 28 марта в 12.32 на 542 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и фура «MAN». В результате аварии есть пострадавший, о его состоянии не сообщается.
Ликвидировали последствия происшествия четыре сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному фату проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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